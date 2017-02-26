台東派出所露營區 將改建為休憩區

派出所旁的露營區環境清幽、地點佳，又不需費用，是許多民眾露營首選，不過縣警局表示將朝改成休憩區的目標邁進。（黃力勉攝）

台東縣警局成功分局有4處分駐派出所，設置露營區供遊客露營，但露營區增加警察勤務、遊客甚至擅闖警察私人空間，讓廢除露營區的聲浪甚囂塵上，台東縣警局日前到成功分局舉辦座談會，會中達成共識，將朝露營區改建為休憩區的目標邁進，逐步停止露營服務。

台東縣警局與觀光結合，在東部海岸風景區管理處的經費挹注下，將都蘭、都歷、樟原派出所及長濱分駐所旁的空間增設露營區，供遊客免費露營，不過今年春節期間，卻有遊客擅闖員警宿舍洗澡，引起基層員警不滿，也讓許多員警呼籲縣警局停止露營業務。

台東縣警局公關科長劉正達表示，座談會邀請4個分駐、派出所長、基層員警參加，對於露營區的看法各抒己見，會中達成多項共識。

劉正達說，4個派出所共有13個營位，半年約有1000人次露營，多數民眾都給警察的服務肯定，也會自行清理環境、倒垃圾等，脫軌的行為是少數個案，但露營區增加員警工作量卻也是不爭的事實，因此縣警局將會與東管處協調，希望能將露營區改成休憩區，逐步停止露營服務。

他說，改成休憩區是長遠目標，短期將會與地方鄉公所、社區等協調人力協助清掃露營區，動線規劃更明確，避免遊客誤闖私人空間，另外露營旅客達到一定人次，員警可以有獎勵等。

(中時)