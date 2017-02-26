MLB》春訓比賽到一半 球場竟變水樂園

印地安人主場水柱失控，球場頓時成了水樂園。(截自大聯盟官網)

由紅土跟草地結合成的棒球場，為維護都會設置不少噴水裝置在場內，通常比賽時不會出來見人，不過難免還是有出包的時候，26日印地安人春訓熱身賽主場迎戰紅人，前7局印隊打擊爆發，以5分遙遙領先，但或許就是打擊太燙？8下再換印隊進攻時，球場多個水柱竟同時「失控」，讓球場頓時成了水樂園。

《大聯盟官網》報導，此役印地安人迎戰紅人，前5局還僅以2分領先，不過7下印隊靠著23歲小將齊默(Bradley Zimmer)一發三分炮，一舉將領先差距擴大到5分。這時有趣的事情出現了，8上紅人進攻時還安然無事，8下輪到印隊進攻，球場多個水柱卻彷彿像要澆熄印隊凶猛的火力般，突然朝場內灑水。

球場上演中場灑水秀，紅人總教練普萊斯(Bryan Price)一點也不意外，甚至把這當成春訓的一環，「我相信這已經不是灑水器第一次這樣。以前到這比賽就遇過兩三次了。」印地安人總教練法蘭柯納(Terry Francona)還打趣的說，「這感覺不錯。讓我都醒了。」儘管水柱來亂，印隊該局仍攻回1分，最後8比2留住勝利。

(中時電子報)