機捷疏於保養導致漏水 高鐵局：依約請廠商盡快修復
近日陰雨綿綿，桃園機場捷運也被民眾趁機「抓漏」，包括A8長庚醫院站、A9林口站及A5泰山站都有漏水情形，像是雨水打進月台、天花板漏水等，桃捷公司表示已通知高鐵局處理。高鐵局今上午也發布新聞指出，除了潑雨現象，也發現屋頂天溝淤泥堵塞、疑似天花板接縫鬆脫等原因造成漏水，已責成廠商依保故合約，盡快修復。
高鐵局說明，機場捷運是採綠建築設計，故有採光、通風等考量，高架車站月台層軌道區上方有部分採鏤空設計，因此，雨勢較大時可能會出現潑雨現象，並非站體結構問題出現漏水或滲水。
然而，高鐵局指出，高鐵局捷運工程處25日晚間，會同廠商利用雨停及營運後時段，赴現場查察發現，月台層上方屋頂天溝淤泥堵塞、雨排水落水頭遭枯葉等雜物阻塞，導致雨水順著屋簷滴落月台層，還有排水管銜接處鬆脫溢流滴水、疑似天花板接縫鬆脫滴水、結構間的隙填縫劑老化等原因所造成；高鐵局捷工處立即責成廠商儘速動員進場修復中。
高鐵局表示，此次車站月台層潑雨現象，對旅客通行稍有不便，感謝桃園捷運公司於第一時間即播音提醒旅客注意及飄雨處地板的臨時標示，並立即密集刮除地面積水。不過，此情形對於行車安全及營運相關設施並無影響。
高鐵局提到，試營運前，高鐵局已進行機場捷運工程檢查，重新檢視原防風雨設計功能，已針對各車站不足地方再加設多處防風雨設施，以及在穿堂層、月台層增設導排雨水截水溝，已大幅有效提升防風雨功能。
高鐵局指出，後續於營運階段將落實日常維護清潔保養作業，對於類此漏水情事，高鐵局捷工處將依合約保固規定辦理，以維車站營運服務品質。
(中時)
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