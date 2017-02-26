SBL》BD非扭傷是拉傷 周俊三：已跟李恩聯繫

儘管B.戴維斯確認並非扭傷腳踝，而是小腿拉傷，想要趕上周六季後賽首輪機會仍然不大。(中華籃協提供)

初步檢查過後，25日不慎受傷的台啤洋將B.戴維斯，確定並非左踝扭傷，而是左小腿到腳跟之間的拉傷，傷勢雖沒預期中嚴重，仍需等到周三到醫院照過核磁共振才知詳情，做好最壞打算的台啤教練周俊三說：「已跟李恩取得聯繫！」

B.戴維斯是在25日與璞園之戰，不小心踩到板橋體育館屋頂漏水處地貼滑倒，隨即送到醫院急診室治療，初步檢查結果是骨頭與肌腱並無大礙，可是一切都要等照完MRI後才能確定，想要趕上周六開打的季後賽首輪難度不小。

「現在麻煩的是，剛好碰上228連假期間，大醫院都沒開，BD也沒辦法照MRI，只能今天請他到台啤球場接受治療，再來看看他這幾天的感覺，」周俊三說，「不過目前看起來很不樂觀，我必須最慢在周三之前就做出決定。」

由於去年季後賽首輪發生李恩突然受傷，造成裕隆沒洋將可用窘境，所以本季修改洋將規定，就算超過洋將大限，球隊也可找尋曾在SBL登錄過的洋將替代，隨著台銀提前宣告淘汰，目前人還在台灣的李恩，自然成為台啤最佳選擇。

「我已經找人先跟李恩聯絡過了，看看他的離台時間與是否配合我們的意願，既然當前最好的選擇就剩下李恩了，我們還是會先看看BD狀況，然後趕緊做出最後決定。」周俊三說。

(中時電子報)