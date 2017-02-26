律師張靜控司法官收錢 檢協會嚴正抗議

針對台灣陪審團協會理事長張靜律師針對陪審制度投書媒體，指稱以他在司法界、律師界超過36年的資歷與經驗，今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間，檢察官協會今日表達嚴正抗議。

檢協會表示，人民參與審判，要採取「參審」、「陪審」或「觀審」制度，本是可以理性討論的司改議題。然而張理事長為了使其所主張的陪審制度獲得外界的支持，竟在毫無證據或客觀事實的情形下，以「今天法官或檢察官會收錢的大概在5％至10％之間」、「司法官普遍缺乏常識」、「揣摩上意的法官、檢察官」、「偏執預斷的司法官」等等嚴重詆毀司法官之言論，意圖譁眾取寵。

聲明指出，法官、檢察官均體認國家、法律所賦予之重任，敬業盡責的執行職務。張理事長身為執業律師之在野法曹，負有社會責任，發言應謹守律師倫理規範，但其惡意言論，顯然已違反律師倫理規範24條1項:「律師不得惡意詆譭司法人員或司法機關；對於司法人員貪污有據者，應予舉發。」倘確有不肖法官、檢察官有不當行為，張理事長應正式舉發，檢協會對於害群之馬，絕不護短，惟對於毫無憑據的詆毀，嚴重打擊法官、檢察官形象及士氣，檢協會對此表達嚴正表達抗議。

(中時)