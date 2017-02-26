228中正紀念堂有難!？ 郝龍斌：別破壞
民進黨「去中國化」聲聲催，矛頭指向中正紀念堂，首先，文化部長鄭麗君宣布停播「蔣公紀念歌」，並停售所有紀念蔣的紀念品；又有傳言號召228當天要去破壞中正紀念堂，屆時，警方若無事先預防，遭傳言搧動民眾恐做出過激行為。對此，前台北市長郝龍斌呼籲，若看到類似行為，請民眾錄影蒐證及告發。
郝龍斌今在臉書貼文指，沒有人可以用破壞來發洩個人情緒，更不容許某些自以為是、英雄主義的意識形態，就隨意來破壞大家的公共財。
他提醒警方，既然有人號召要破壞，台北市政府警察局就應主動調查、搜證和維護。並希望大家用群眾的力量制止這種自私、破壞社會秩序的行為，如果看到有任何破壞古蹟、破壞公共環境的行為，都可拿起手機報警告發並錄影蒐證。
郝龍斌強調在他擔任台北市長、2007年時，中正紀念堂已經成為國定古蹟，任何人破壞古蹟都會觸犯法律、負上刑事責任。
(中時電子報)
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