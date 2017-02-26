南投竹山紫南宮發錢母　萬人冒微雨排隊

南投竹山紫南宮金雞年第4波發錢母，台中市吳姓信眾(左)拔頭籌，興奮從主委莊秋安手中接過典藏版金銀錢母。(沈揮勝攝)

竹山紫南宮發放錢母現場。(沈揮勝攝)

民眾攜幼扶老排隊。(沈揮勝攝)

隊伍長近7公里。(沈揮勝攝)

祈福求財者眾，廟前人氣擠爆。(沈揮勝攝)

南投縣竹山鎮知名土地財神廟紫南宮，今天發放招財錢母，估計約有1萬人排隊，隊伍近7公里長，由於大清早突下大雨，前面800多人成落湯雞，廟方決定前200人加發典藏版盒裝金銀錢母、201到400號加發琉璃項鍊、401到1000號加碼發放金色錢母。

主委莊秋安表示，今天為金雞年第4波發放，本年度超大規模排隊發放算是圓滿落幕，往後將透過各種公益、文化活動，再找機會以千枚或百枚等規模推出；譬如明天27日（農曆二月初二），上午10點社寮老人會槌球場祈福活動，也將再發1000枚。

莊秋安說，今天加碼發放原因是看到信眾淋雨心疼；以往曾出現提早2周餐風露宿排隊的現象，今年元旦修改規則，限制排隊最久不超過1周，但這波仍有人提早10多天，廟方有鑑於冷氣團來襲、又有71歲老先生提早來，不忍其受苦，決定25日清晨開始排隊才算數。

廟方表示，截至昨晚11點，排隊人數約180人，相較於前3波，人數少了許多；今晨4點多下起傾盆大雨，當時人數約800人；天亮後排隊人數暴增，到9點鐘開始發放時約有萬人，隊伍6、7公里長，發放時還下著一陣陣毛毛雨。今年錢母發放，前3波各約4、5萬人，第4波人數相對減少。

今天拔頭籌的是來自台中市的吳南松。他說，早在15日就來排隊，但因號序尚未開始起算，只能盡量不離開位置、晚上就睡在車內，能夠求得金銀錢母，祈盼發財平安、工作順利。

(中時)