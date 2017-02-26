彈劾結果將出爐 數萬韓民眾昨再上街反朴

隨著憲法法庭終審日期將近，韓國民眾昨晚再次上街表達反朴的心聲。（圖/美聯社）

隨著韓國憲法法庭宣布，對朴槿惠（Park Geun-hye）總統的彈劾案審理將於27日終結，最終結果預計將在3月初公布後。反對派的民眾擔心法院會將朴輕輕放過，於昨晚再一次集結上街，頂著寒風要讓青瓦台（Blue House）和法院聽見民眾的聲音。自去年12月初彈劾案成立，至今已有近3個月的時間，朴究竟會不會成為首名被彈劾下台的總統，或如前任盧武鉉（Roh Moo-hyun）一樣逃過一劫呢？

據韓聯社（Yonhap News）報導，昨晚是韓國總統朴槿惠就職4週年，但首爾（Seoul）街頭再次迎來大規模的街頭抗議，支持與反對朴槿惠的陣營各佔一方，支持者揮舞著韓國太極旗，呼籲法庭和人民應團結；反對派則要求憲法法庭加快審理程序，且不能對朴槿惠「輕輕放下」。日前韓國憲法法庭表示，對於朴與閨密案的審理將在本月27日終結，至於最終結果預計將於3月初出爐。韓國法界人士認為，法庭應會在下月13日，也是目前代理院長李貞美（Lee Jung-Mi）退休前做出判決，否則僅剩7名法官的法庭恐面臨重新改組的命運。

反對朴槿惠的人潮於昨晚再度聚集首爾光化門外，手持蠟燭要朴下台！（圖/美聯社）

同時也有一群支持朴槿惠的民眾上街，手持太極旗要求韓國各方團結一致。（圖/美聯社）

隨著閨密案醜聞愈滾愈大，韓國現任總統朴槿惠最終在眾叛親離下，於去年12月9日遭國會234票贊成彈劾，隨即遭凍結職權並送交憲法法院審理至今。韓國政治史上僅有兩名總統曾遭彈劾，前一位盧武鉉最終成功逃脫控訴並榮耀回歸，但朴恐怕就沒這麼幸運了。不僅自家政黨不支持，閨密崔順實（Choi Soon-sil）與其女兒的罪證確鑿入獄，連大財閥三星（Samsung）少主李在鎔（Lee Jae-yong）也被逮捕，讓朴槿惠的處境愈發不利。

從彈劾生效日起算，已過去79天的時間，韓國本地的政局依舊處於對立的局面。而當前的執政黨自由韓國黨（Liberty Korea Party）在前聯合國（UN）秘書長潘基文（Ban Ki-moon）婉拒參選後，幾乎完全在下屆總統爭奪戰中消音。目前民調領先者為在野的民主黨（Democratic Party of Korea）前黨魁文在寅（Moon Jae-in）和兩名黑馬市長安熙正（Ahn Hee-jung）與李在明（Lee Jae-myung），一旦憲法法院於3月初宣布朴槿惠去職，韓國將於60天內、提前舉行下屆總統的大選。

(中時電子報)