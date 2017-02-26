反制美 墨西哥誓言將課懲罰關稅

我要評比

墨西哥總統涅托(Enrique Pena Nieto)。(圖/美聯社)

美墨圍牆自川普上任以來就爭議許久，日前美國宣稱將針對墨西哥進口的商品，課徵懲罰性關稅，引來25日墨西哥予以回擊，墨國外交部長正式警告，屆時也會針對美國商品課徵懲罰性關稅。此舉恐怕進一步引發全球貿易大戰，關稅戰爭的緊張情勢日益增溫。

根據《法新社》(AFP)報導，墨西哥外交部長Luis Videgaray表示，如果墨西哥到時候不只受到美國口頭威脅，而是真的面臨被課徵關稅時，墨西哥政府也將正式提出反擊。

他說，墨西哥不會對美國進口的所有商品都課徵一般稅，因為這樣也會損及墨西哥消費者的權益，但是勢必選擇性的課稅。

川普上任後，堅持墨西哥必須支付邊境圍牆大約3,200公里的建築費用，引發美墨兩國外交史上，數十年來最大的裂痕。墨國總統涅托(Enrique Pena Nieto)表示強烈反對。

墨國最高外交官表示，針對川普承諾協商的北美自由貿易協議(NAFTA)，墨西哥持開放態度，但是絕不接受強加關稅。

(中時電子報)