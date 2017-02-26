秒忘事情懷疑失智 多運動旅行可緩解

常常忘東忘西是不少人的通病，甚至懷疑是不是「失智」？醫師表示，長期壓力大、睡不好、憂鬱都會影響記性，可多運動、規劃旅行、地中海飲食改善。

國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯表示，門診上常遇到患者，主訴「容易忘記最近的事情」、「忘記和別人的邀約」、「常常從客廳走到廚房就忘記要做什麼」、「家人講過的事情還是會一直反覆問」。

廖品雯表示，這些患者和家屬都認為，記性變差，已經影響到生活，但經過評估、腦部檢查，並不一定是所有人都符合失智的標準，有些人只是長時間壓力大、睡不好、憂鬱、或是年紀大導致的記憶缺損。

患者也常問醫師，「有沒有什麼藥物可以幫助記憶」、「有沒有健康食品可以增強記憶」；廖品雯說，沒有單一藥物或健康食品可以完全達到增強記憶的功能。腦部是精細且充滿神經網路的器官，避免老化，預防失智，並不是一蹴可幾的過程，日常生活就應該善待大腦。

廖品雯表示，實證研究發現，規律、持續的運動有助減少失智發生。運動可以增加心肺功能，提供腦部良好血液供應，在運動的過程中也能幫助刺激腦細胞，也可以讓心情變好、抒解壓力。

她說，近年來瑜伽盛行，鐵人三項，腳踏車運動，路跑也都深受民眾歡迎，只要能持續運動，不管哪種運動選擇都很好，重點是衡量自己的身體狀況和體能，就算只是快走都可以。

強健大腦還有一些訣竅，廖品雯說，曾有研究顯示，高知識分子、長期動腦者，罹患失智的風險較低，原因是「他們常動腦」，大腦是「用進廢退」的器官，如果常使用，功能就可以發揮的更好。但有些人的工作環境、生活比較制式、缺乏變化，應該設法增加動腦量。

廖品雯指出，可以練習在工作生活中有些變化，嘗試新的東西、走不一樣的路回家。規劃旅行也是很好的辦法，從行程規劃，交通路線安排，以及熟知旅遊地點的歷史或人文背景，都可幫助腦部運作時間和空間統整，也藉由規劃過程增加記憶。

至於飲食，廖品雯表示，地中海飲食能預防阿茲海默症，建議可採取多樣蔬菜水果，少量紅肉多魚肉，並且少油炸原則。每天早上也應吃早餐，「喚醒」身體，也讓大腦有足夠的能量面對一天的挑戰。1060226

(中央社)