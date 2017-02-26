選舉報復？高雄農會理事長漁塭遭氰化納下毒

我要評比

漁塭裡的虱目魚、白蝦全數暴斃翻白肚。（李清讚提供）

漁塭裡的虱目魚、白蝦全數暴斃翻白肚。（李清讚提供）

漁塭裡的虱目魚、白蝦全數暴斃翻白肚。（李清讚提供）

高雄市農會各級農會選舉甫落幕，就驚傳高雄區農會理事長李清讚的漁塭遭人用氰化納下毒，時值虱目魚、白蝦收成前夕，報復意味濃厚，又值選舉才結束，格外敏感，警方積極偵辦中。

農會選舉2月19日落幕，李清讚的漁塭在2月24日清晨6時許，被發現全部暴斃翻白肚，塭裡的白蝦也死亡，水面浮著3袋每袋約10公斤的氰化納塑膠袋，當時尚未全部溶化，就已經造成兩處共兩甲半的漁塭全部死亡。虱目魚每斤50元，白蝦每斤250元，損失初估逾400萬元。

李清讚不認為是農會選舉恩怨，因為高雄區農會同額競選，基層的代表小組長等職務，農民們早已有共識，以服務農民為最優先原則下，採大家輪流作，氣氛和諧。

但李清讚也說，鮮少有人知道他在路竹區有兩甲半漁塭，且要穿梭農田才能到達，顯然是蓄意犯案。

李清讚說，漁塭是8年前八八風災之後，向路竹區農會購入的法拍漁塭，如果法拍「有事尾」點交時就會發生糾紛，但都平靜無事。

他說，去年也曾發生漁塭死亡事情，經查應是缺氧等因素導致，雖然存疑，也未深究，但這回用氰化鈉下毒鐵證如山，氰化鈉對土壤、水質影響甚鉅，一定要查個水落石出。

他還說，漁塭平日由弟弟管理，弟弟未與人結怨，歹徒行凶動機不明。

警方除採樣蒐證外，已調閱附近監錄畫面，但都無突破，懷疑歹徒有地緣關係，熟知附近的監錄器位置，刻意避開犯案。農業局也採集相關物證進行調查。

(中時)