奧斯卡音效獎項入圍者違規 被取消資格

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奧斯卡金像獎主辦單位今天發布新聞稿，羅素因「13小時：班加西的秘密士兵」入圍最佳音效獎項，但違反遊說的相關規定，被取消入圍資格。

根據奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（AMPAS）發布的新聞稿，經Sound Branch執行委員會的建議，美國影藝學院主管委員會23日投票決定，取消羅素（Greg P. Russell）的入圍資格。

新聞稿指出，美國影藝學院主席艾薩克斯（CherylBoone Isaacs）表示，這是經過慎重考慮的決定，影藝學院極為重視票決入圍者誰勝出的程序，以及無論出於什麼動機，極可能損及這程序完整的任何事務。

羅素以「13小時：班加西的秘密士兵」（13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi），與薩默斯（Gary Summers）、哈鮑許（Jeffrey J. Haboush）及魯斯（Mac Ruth），共同入圍本屆奧斯卡金像獎最佳混音獎項。

新聞稿指出，做出這個決定主因是發現羅素曾致電Sound Branch的同僚，向他們提及他在這部電影裡從事的工作，這違反了有關禁止電話遊說的規定。

羅素被取消入圍資格後，13小時：班加西的秘密士兵的最佳混音獎項入圍者，將維持薩默斯、哈鮑許及魯斯3人，不會補提名其他人。

奧斯卡金像獎的入圍者與得主，都是由具有投票資格的美國影藝學院會員票選決定，依據規定電影公司等可藉由出席影展、接受媒體訪問等公開方式替影片造勢，或舉辦大規模試片拉票，但嚴禁電話遊說，以杜絕任何私相授受。1060226

(中央社)