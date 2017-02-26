傳清泉崗8人複檢陽性 空軍：未經證實

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媒體報導，空軍清泉崗基地毒品案，有8名官士兵複驗後仍呈現陽性反應；空軍司令部今天表示，這是未經證實的消息，檢方表示3月1日結果會出爐，空軍一切配合檢調偵辦。

媒體報導，空軍清泉崗基地發現多包毒品，營區全體士官兵尿液複檢後，仍有8人出現陽性反應。

清泉崗基地營區內查獲疑安非他命毒品案，正由中檢偵辦，目前查扣到51包毒品，另營區內官士兵毒品初驗，有26人尿液呈陽性反應。

台中地方法院檢察署襄閱主任檢察官郭景東受訪表示，這26人尿液目前正鑑定及複驗，預計3月1日結果才會出爐。

至於外傳8名官士兵複驗後仍呈現陽性反應，檢方不願證實。

檢方說，未來如果查出吸毒者身分，會持續向上追查，一併清查營區周邊毒品供應管道。1060226

(中央社)