汶川地震規模4 尚無傷亡

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中國地震台網正式測定，四川省阿壩州汶川縣（北緯31.02度，東經103.38度）今天凌晨3時24分發生芮氏規模4.0地震，震源深度13公里。

中新社報導，汶川縣有關部門表示，截至上午10時，當地尚未收到人員傷亡和財產損失報告，當地通訊、電力等沒有中斷，相關部門正組織人員繼續核查災情消息。

地震發生時，汶川縣城震感強烈。都江堰、成都等地均有震感。

汶川縣位於青藏高原東部邊緣、四川省西北部。曾於2008年發生大地震。1060226

(中央社)