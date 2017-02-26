楊丞琳傳訊恭喜 李榮浩紅磡欠歌債
中國大陸歌手李榮浩昨晚首度登上香港紅磡開唱，慶功宴時笑認女友楊丞琳有傳訊息恭喜他，且一來紅磡就欠5首歌債，香港藝人容祖兒、莫文蔚、李克勤都來邀歌。
出道4年的李榮浩，2014年以專輯「模特」奪第25屆金曲獎最佳新人獎。「有理想世界巡迴演唱會」昨晚在紅磡（香港體育館）開唱，吸引1萬人朝聖，莫文蔚坐台下觀賞，容祖兒擔任表演嘉賓合唱「習慣失戀」。
演唱會後，李榮浩開心出席慶功宴，直呼心情很High，第1次在紅磡開唱，不知觀眾會這樣，大家那麼High，他也被影響，唱完很興奮，在後台看到同事及朋友，才感受到「我真的在紅磡表演完了，心裡覺得真的做了一件大事」。
李榮浩媽媽到場力挺兒子，但女友楊丞琳沒來，會不會覺得遺憾？李榮浩說，「不會啦，以後有的是機會」，笑認楊丞琳有傳訊息恭喜他，但不透露詳細內容。
與容祖兒台上互動，李榮浩坦言「超級無敵尷尬」，尷尬點是他不太會跟別人聊天，不知怎麼接話。這次紅磡開唱就欠5首歌債，兩首歌是容祖兒，莫文蔚和李克勤各1首，以及有朋友到場邀歌，他會盡力。
新專輯已錄好5首歌，李榮浩笑說，不會太久，新專輯今年就會推出，之後加拿大、美國等海外場巡演，他會重新編曲，做得更精緻，希望鼓、貝斯、吉他發揮到極致；9月台北小巨蛋演出更會完全不同，直呼小巨蛋非常重要。1060226
(中央社)
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