蔣介石功過未定？ 民進黨：不可思議

針對二二八事件70周年前夕，國民黨表示「蔣介石在二二八事件功過未定」。對此，民進黨發言人吳沛憶表示，國民黨不恰當的發言，讓人感到非常不可思議，應向受難者家屬道歉。

吳沛憶指出，二二八事件，是國家用軍隊鎮壓手無寸鐵人民的歷史悲劇。許多研究指出，整個屠殺的過程是經過蔣介石同意的；國史館剛公佈的檔案，蔣介石親自下令派軍隊鎮壓民眾的電報也出土了。國民黨到現在還在說「二二八事件功過未定」，難道二二八大屠殺難道是功嗎？

至於近日中正紀念堂的「去蔣化」動作，吳沛憶表示，關於文化部成立「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」表示支持與肯定，由政府來推動中正紀念堂的轉型，符合民主時代的社會期待。

吳沛憶說，中正紀念堂是黨國時代政治意識形態的產物，民主時代應該破除威權崇拜，重新來討論中正紀念堂的轉型。呼籲國民黨不要為了黨內選舉，把國家的事情當作自己黨內的家務事。請國民黨要跳脫黨國思維，客觀看待蔣介石前總統和二二八事件。

(旺報)