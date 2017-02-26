世界最大火力發電廠 落腳大陸內蒙古

我要評比

中國大陸大唐集團在內蒙古的火力發電廠最新機組25日下午完成試行，使得這座火力發電廠的總裝機量達到672萬千瓦，成為世界上現役最大規模火力發電廠。

中新社報導，北京大唐集團旗下的內蒙古大唐國際托克托發電公司五期工程10號機組，25日下午順利完成168小時的試運行。至此，這家公司五期擴建工程2台大陸產66萬千瓦機組全部投入商業運行，總裝機達到672萬千瓦。

其中包括8台60萬千瓦機組、2台66萬千瓦機組，以及2台30萬千瓦機組。

報導指出，托克托發電公司為於內蒙古呼和浩特、包頭與鄂爾多斯金三角腹地，與準噶爾大型煤田隔黃河相望，每年就地轉化燃煤1700多萬噸。公司年發電量約佔北京地區總用電需求的30%。截至2016年底，累積發電量達3390.78億度。1060226

(中央社)