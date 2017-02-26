陸客包租遊艇前往金門 廈門開放

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中國大陸廈門同益邊檢站和廈門市旅遊局表示，除了已有的金廈航線客輪外，今後大陸遊客從廈門前往金門旅行還可以選擇包租遊艇。

新華社今天報導，在日前舉行的廈門遊艇旅遊團首次直航金門活動中，9名遊客從廈門五通客運碼頭出發，隨首發遊艇到達金門，參觀了金門水頭古厝群等旅遊景點。

廈門市今年將與金門牽手，打造廈門—金門海峽遊艇旅遊品牌，推進廈金遊艇旅遊產品的市場化、常態化營運。

據統計，2016年大陸居民經廈門口岸赴金門和澎湖遊客達17.95萬人次。1060226

(中央社)