騎機車誤上國道 警方教導如何求援
嘉義市一名75歲老翁因路況不熟，今天上午騎機車誤上國道3號，讓過往人車飽受驚嚇，因此警方特別教導誤上國道的自我處置方式。
嘉義市消防局表示，今天上午8時4分接獲報案，指國道3號（南二高）北上294公里、靠近蘭潭隧道有車禍發生，消防局於是立即派遣蘭潭分隊出動救護車前往救援。
但是，當消防救護人員抵達現場時，才發現是民眾誤報，原來是一名75歲老翁因不熟悉路況，竟騎機車誤闖國道，造成過路民眾受到驚嚇而報案，並未發生車禍或任何擦撞。
救護人員詢問老翁身體狀況，並進行檢查及伻估後，確認老翁一切正常，於是交由國道警察處理。
警方呼籲民眾，萬一不慎騎機車誤上國道，千萬不要慌張，應立即將機車停靠路肩，尋找附近里程碑，撥打1968或110告知自己所處位置求援。
若老人家不知道什麼是里程碑，可將現場地形或誤入的交流道、行駛行向等告訴警察或是交控中心；民眾如果沒有手機，可利用路旁設置的緊急電話求救。1060226
(中央社)
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