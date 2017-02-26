02月26日午間新聞速速報

02月26日中視午間新聞搶先看

《高公局:估國道雙向都會塞》

4天連假的第2天，高公局預估是4天中，國道最塞的1天，預估雙向都會塞，且最大瓶頸，將是國5北上路段，下午過後從頭城到坪林，得花7.4倍時間，得龜速開上111分鐘，高公局呼籲用路人，避開塞車段。

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《雨快停了!今下半天轉趨緩》

華南雲雨區持續東移，下午後，這波水汽將逐漸離開，降雨機率降低、雨勢趨緩，只剩下桃園以北、東半部地區及新竹以南山區，仍有局部短暫降雨，新竹以南平地，轉為多雲到晴。

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《機捷下週通車 多站傳漏水》

機場捷運下周四通車，還推出半價的團體通勤票，希望讓更多人願意搭乘，沒想到才剛宣布，多處高架車站竟出現漏水現象，試乘民眾抱怨連連。泰山站、長庚醫院站、林口站等站區都發現漏水，高鐵局緊急改善中。

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(中時電子報)