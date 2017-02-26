NBA》林書豪先發打勇士 籃網預約16連敗

林書豪傷癒復出後，連兩場先發上陣，26日換成遭遇老東家勇士。(美聯社資料照)

(13：15更新)聯盟戰績最差的籃網(9勝48敗)，26日客場遭遇聯盟戰績最佳的勇士(48勝9敗)，這也是林書豪傷癒復出後的第2戰，目前他先發打了14分44秒，9投4中，拿9分、2助攻與1抄截，雙方打完前3節，籃網仍以15分大幅落後地主勇士。

(第3節)勇士下半場很快把差距擴大到17分，儘管林書豪趕緊投進中距離，卻也止不住籃網的頹勢，籃網總教練艾金生「保護」豪哥立場明顯，只讓他第3節打了4分31秒就退場休息，籃網只能靠著零星火力避免落後差距擴大，前3節結束，籃網76比91落後。

(第2節)勇士次節嘗試擴大領先，幸好籃網有著吉爾派崔克挺身而出，幫助球隊反而追近，甚至靠喬哈里斯三分球，籃網一度取得46比45領先，林書豪此節還剩5分12秒換上場，隨即飆進三分外線，不過勇士也穩住陣腳，打完上半場，仍以62比51領先籃網。

(第1節)勇士一開賽就靠「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生各投進1顆三分球，打出14比4開局，讓連兩天出賽的籃網，看起來有點快擋不住，林書豪也僅先發5分鐘就退場休息，幸好籃網隊友還算爭氣，努力緊咬比分不放，打完首節，籃網28比32落後。

(中時電子報)