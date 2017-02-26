為省停車費 台東富岡港汽車停滿行人用道

違規車輛停整排，警方強調將加強取締。(黃力勉攝)

違規車輛停整排，警方強調將加強取締。(黃力勉攝)

富岡漁港去年3月開始實施停車收費，不過有許多民眾為了省半小時10元的停車費，竟然將車輛停在行人專用道上，因此出現行人專用道停滿車、停車格沒車的現象，台東警分局表示，這幾天連假警力吃緊，但已經派出員警開單，違規停車的車輛將收到900元罰鍰的罰單。

富岡港是前往綠島蘭嶼的主要船運港口，昨天是228連假第一天，富岡港車輛多，但路邊停車格卻空空如也，反倒是靠堤防的行人專用道停滿車輛，讓要徒步的行人無路可走，十分不便。

台東警分局表示，因為連假車流眾多，員警人力吃緊，不過今天已經派出警力前往取締，違規停車的車輛都已經拍照存證，並夾一張逕行舉發單，員警回所後製作罰單將會寄發給車主，每台車須繳900元的罰鍰。

(中時)