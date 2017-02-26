MLB》張進德春訓首秀 開轟展身手
今年首次獲邀參與大聯盟春訓，我國旅美好手張進德距夢想可說是越來越近，而他也懂得把握住機會，26日海盜對上金鶯，他在比賽後段接替上場蹲捕，並在球隊領先情況下，8下大棒一揮轟出右外野陽春彈，助海盜6比2奪得勝利。
海盜今分為兩隊在兩地出賽，張進德與麥卡勤(Andrew McCutchen)、馬泰(Starling Marte)等主力打者留在主場，迎戰巴爾的摩金鶯。這場比賽海盜前5局就取得2分領先，於是6上他們也開始走馬換將，張進德也在此時接替先發捕手狄亞茲(Elias Diaz)登場。
張進德接替後，6下馬上迎來第一次打擊機會，第一球就出手，可惜打成中外野飛球遭接殺，不過接著8下他再度上場，趁著獲邀參與春訓的金鶯投手布里德威爾(Parker Briadwell)不穩之際，面對第三個球，一棒把球扛出右外野大牆，助球隊把領先擴大成6比1。
除了攻擊方有表現，張進德6局接替蹲捕後，與四名投手合作，到終場前僅讓金鶯在9上得到1分，其他局都未失掉分數，終場海盜以6比2拿下勝利。儘管只是春訓，不過若繼續有如這場比賽的表現，說不定海盜球團，也有可能改變讓他從2A開季的打算。
(中時電子報)
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