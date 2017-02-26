2連降止步 中油汽柴油明回漲1角

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中油宣布，自明（27）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元。(本報資料照片)

中油宣布，自明（27）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

台塑石化方面，自27日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升0.1元、柴油批售價格每公升0.1元；加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。

中油公司表示，本週油價雖因美國境內鑽油機數量續增而使原油產量回升，但在石油輸出國組織(OPEC)釋放可能延長減產協議執行期間等因素影響下，致使國際油價微幅上漲。

調價指標7D3B週均價為每桶54.95美元，較前週54.33美元，上漲0.62美元，新台幣對美元匯率升值0.092元；國內油價依公式計算漲幅為0.67%，汽、柴油每公升應各調漲0.1元。

(集團連線報導)