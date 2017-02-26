奧斯卡明登場 《蝙蝠俠對超人》吞金酸莓4爛獎
第89屆奧斯卡即將在台灣時間27日早上登場，按照慣例，票選爛片的金酸莓獎也在今日出爐，而「大贏家」由《蝙蝠俠對超人：正義聯盟》以及《希拉蕊的美國：揭露民主黨》拿下。
由班艾佛列克與亨利卡維爾主演的《蝙蝠俠對超人：正義聯盟》當時上映時，評價就十分兩極，班艾佛列克更傳出不再演出蝙蝠俠的傳聞。沒想到現在該片竟是本屆金酸莓獎大贏家，一舉拿下最爛男配角、最爛劇本、最爛續集電影以及最爛組合（班艾佛列克與亨利卡維爾）！
不過紀錄片《希拉蕊的美國：揭露民主黨》還是略勝一籌，包含導演、編劇以及最爛影片都由該片包辦。但本片導演、作者Dinesh DSouza也算大器，透過影片發表演說，自嘲「都被你們搞砸了！這真是太棒了！我的觀眾會喜歡你們討厭我的，謝謝！」
(中時電子報)
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