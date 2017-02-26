擺攤男趁人之危偷病房 落網辯稱去探病

陳姓男子連涉4件醫院看護皮包財物失竊案，落網時還被搜出毒品。（陳慶居翻攝）

陳男坦承涉案並持有毒品，訊後被移送檢方偵辦。（陳慶居攝）

陳姓男子連涉4件病房竊盜案，趁人之危潛入病房時被監視器全都錄。（陳慶居翻攝）

衛生福利部苗栗醫院3樓內科病房，今年2月8日起相繼發生4件看護皮包財物失竊案，經苗栗警分局調閱醫院及路口監視錄影畫面清查，鎖定有前科的小貨車陳姓男車主涉有重嫌，25日持搜索票到台中市將陳男逮捕，並救出搖頭丸和K他命毒品。陳嫌春節與父親吵架未再擺攤買衣服，卻趁人之危偷竊手機、現金，落網後竟辯稱前往探病、走錯病房，令人髮指。

苗栗警方指出，衛生福利部苗栗醫院今年2月8日先後發生4件看護皮包財物失竊案，因時間緊連且手法相似，警方據報後立即調閱相關監視器畫面清查過濾，不排除同人所為。

警方發現1輛可疑小貨車，可能是歹徒犯案交通工具，再分析陳姓車主不良素行，並經比對影像特徵相符，其犯罪手法亦與苗栗醫院竊盜案十分雷同，即鎖定陳姓男子涉有重嫌。

苗栗警分局北苗派出所副所長吳欣達，昨率同廖文正、李政瑋、簡政弘、吳怡潔、張祐仁等人，越區至台中市東區進德路將陳嫌查獲。陳嫌已坦承犯下苗栗醫院4件竊盜案，惟辯稱竊盜所得3C產品已販售黑市，警方將持續追查贓物流向，他供稱自己原本在夜市擺攤賣衣服，但農曆春節期間與父親吵架後，心情不好未再擺攤。

此外，警方在陳男身上查扣二級毒品搖頭丸1顆，在他使用的自小客貨車上查扣三級毒品K他命2小包，今天訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送偵辦。

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(中時)