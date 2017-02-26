擺攤男趁人之危偷病房 落網辯稱去探病
衛生福利部苗栗醫院3樓內科病房，今年2月8日起相繼發生4件看護皮包財物失竊案，經苗栗警分局調閱醫院及路口監視錄影畫面清查，鎖定有前科的小貨車陳姓男車主涉有重嫌，25日持搜索票到台中市將陳男逮捕，並救出搖頭丸和K他命毒品。陳嫌春節與父親吵架未再擺攤買衣服，卻趁人之危偷竊手機、現金，落網後竟辯稱前往探病、走錯病房，令人髮指。
苗栗警方指出，衛生福利部苗栗醫院今年2月8日先後發生4件看護皮包財物失竊案，因時間緊連且手法相似，警方據報後立即調閱相關監視器畫面清查過濾，不排除同人所為。
警方發現1輛可疑小貨車，可能是歹徒犯案交通工具，再分析陳姓車主不良素行，並經比對影像特徵相符，其犯罪手法亦與苗栗醫院竊盜案十分雷同，即鎖定陳姓男子涉有重嫌。
苗栗警分局北苗派出所副所長吳欣達，昨率同廖文正、李政瑋、簡政弘、吳怡潔、張祐仁等人，越區至台中市東區進德路將陳嫌查獲。陳嫌已坦承犯下苗栗醫院4件竊盜案，惟辯稱竊盜所得3C產品已販售黑市，警方將持續追查贓物流向，他供稱自己原本在夜市擺攤賣衣服，但農曆春節期間與父親吵架後，心情不好未再擺攤。
此外，警方在陳男身上查扣二級毒品搖頭丸1顆，在他使用的自小客貨車上查扣三級毒品K他命2小包，今天訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送偵辦。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。