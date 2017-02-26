摔傷積血水惹偏頭痛 甄珍今動刀順利取血塊
資深影星甄珍上月赴美國探親時，不慎失足跌倒，從2樓樓梯跌到1樓，甄珍受傷當時的哀號聲，還驚動兒子劉子千，隔天到醫院檢查原無大礙，不過日前卻出現偏頭痛，甄珍在洛杉磯醫院經過核磁共振（MRI）檢查後，發現腦中血水，今早動腦部手術取出血塊，一切順利。
甄珍上月摔到頭部和尾椎，並在美國養傷，當時檢查原無大礙，但仍要吃止痛藥與定期熱敷，甄珍當時還自嘲：「還好我肉多，幫我墊著」。不過根據《蘋果日報》報導，甄珍近日卻出現偏頭痛，檢查後發現腦中血水，並在今早動手術，儘管甄珍難掩緊張，不過她也轉述醫生說法，表示嚴重一點會無法走路、影響視力「沒想到我還能笑咪咪進去。」
甄珍在台北時間今（26日）早動腦部手術取出血塊，過程一切順利。甄珍在術前也提到，須剃一小部分頭髮，術後則要在加護病房觀察，確定狀況無礙才能出院，手術過程順利，也讓外界替她鬆了一口氣。
(中時電子報)
關鍵字：甄珍
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