川普不出席記者晚宴 網友：開不起玩笑

美國總統川普今天宣布將不出席4月29日的白宮記者協會晚宴，引發網友揶揄說，「川普怎麼了，開不起玩笑嗎？」

川普在推特寫道：「我不會參加今年的白宮記者協會晚宴，跟大家祝好，並祝大家有個愉快的夜晚！」白宮記者協會晚宴通常也吸引很多名流共襄盛舉。

法新社報導，主辦單位白宮記者協會（White House Correspondents' Association）堅持4月29日的晚宴將如期舉行，以「頌揚美國憲法第一修正案和獨立新聞媒體在健全共和政體中所扮演的重要角色。」

這項可回溯至1921年的傳統，每年也會頒給少數新聞系學生獎學金。

路透社報導，上一次有總統缺席白宮記者協會晚宴，是1981年遇刺的雷根（Ronald Reagan）。根據「華盛頓郵報」，當時在大衛營療養的雷根仍透過電話告訴在場人士，「如果我能給諸位一點小小建議，當有人告訴你快點上車，你最好照辦。」一席話引發全場大笑。

包括彭博（Bloomberg News）、「紐約客週刊」（The New Yorker）的部分媒體先前已表示，將不會按照往年舉辦豪華慶功派對。

英國廣播公司（BBC）引述「紐約時報」報導說，自1924年以來，每位在職總統都出席過至少1場的白宮記者協會晚宴。這場晚宴通常以輕鬆演說貫穿全場，前總統歐巴馬就參與了8次。

川普不出席晚宴的消息一出，不少網友紛紛到川普推特帳號下留言，網友@mskristinawong就說，「川普怎麼了！？開不起玩笑嗎？」還不忘酸說，「那你要怎麼渡過那一晚呢？跟JC Penny百貨宣戰嗎？」

@azalben則說，「川普會說『我有自己的派對，有冰淇淋、蛋糕和氣球蹦蹦屋。你們全都不受邀。」

@williamlegate問說，「還是你怕在公開場合丟臉？被大家追問『不公平』的問題？」（譯者：中央社蔡佳敏）1060226

(中央社)