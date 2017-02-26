飲食管理找回身材 出書分享健康

曾一度胖到85公斤，還有高血壓和呼吸中止症，台大註冊組主任洪泰雄靠飲食管理找回健康，除了出書分享，還在大學教營養課，教大家吃對食物、享受健康。（洪泰雄提供）中央社記者許秩維傳真 106年2月26日

曾一度胖到85公斤，還有高血壓和呼吸中止症，台大註冊組主任洪泰雄靠飲食管理找回健康，除了出書分享，還在大學教營養課，教大家吃對食物、享受健康。

洪泰雄表示，5、6年前曾一度胖到85公斤，看看自己的身材後，覺得這樣下去不是辦法，因此開始努力減重，每天吃完飯後就找時間去運動，但維持一段時間後，發現效果有限，只瘦了1、2公斤，且容易有「溜溜球」效應。

體重問題除了讓身材走樣，最大的影響是「健康」，洪泰雄指出，自己當時有高血壓，血壓經常飆到140以上，每天要吃3種藥，但血壓還是降不下來，早上還常精神不濟，他一度以為是吃藥的副作用，後來才得知自己有呼吸中止症候群。

經過檢查後，洪泰雄才知道，自己睡眠時每小時呼吸中止次數高得嚇人，剛開始採消極治療，先裝呼吸助氧器，後來去裝牙套，還曾做電磁波治療，差點燒掉扁桃腺，但狀況一直沒改善，直到接觸一位德國醫師的書籍，決定嘗試從飲食改變。

洪泰雄表示，他透過該本翻譯書提供的諮詢電話，找到某間診所，開始嘗試個人化菜單，吃了半個月，血壓就明顯下降，連醫師都說血壓藥可減量，讓他感受到「飲食的力量很大」，吃完1個月，體重已經瘦了4、5公斤，之後他開始根據個人化菜單的飲食概念，進行自主管理。

靠著吃蛋白質、蔬菜、水果，洪泰雄花4個月就瘦了10多公斤，後來有出版社邀他出書，因此他進一步研究營養相關書籍並詢問學者，去瞭解每個人每天所需的熱量、營養等，也以自己和周遭朋友進行實測，最後找出「35921」的飲食口訣。

可以讓代謝平衡的「35921」原則，指的是一天只吃3餐，且先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後吃水果，餐與餐間隔5小時，晚上9點前要吃完晚餐，每天最少喝2000CC的水，每天早餐1顆蘋果。

洪泰雄表示，想要減重的人，不能只吃單一食物，只要依照衛福部建議的6大類食物份量去攝取，就足夠身體一天所需能量，很多人常會在餐食間隔，通常是因為「沒吃、吃不夠、吃不對」，而容易造成血糖上升的高GI食物一定要少吃。

除了出書外，洪泰雄也開始到大學教授營養教育相關課程，教大學生怎麼吃、吃得健康，「把教學變成興趣，也當作志業」。

洪泰雄表示，透過飲食搭配運動，這幾年他未產生「溜溜球」效應，身體年齡僅38歲，比實際年齡小很多，未來將努力建構更完整的營養知識，退休後也會繼續兼課、寫書、演講，分享自己的經驗和營養知識，讓大家「吃對食物，享受健康」。1060226

(中央社)