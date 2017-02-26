娜塔莉波曼有孕在身 不克出席奧斯卡

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以「第一夫人的秘密」入圍本屆奧斯卡最佳女主角的娜塔莉波曼（Natalie Portman）宣布，由於懷著第二胎身孕，將不克出席26日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮。

35歲的娜塔莉波曼發表聲明表示，因為懷有身孕的關係，25日舉行的獨立精神獎頒獎典禮（Independent Spirit Awards），以及26日的奧斯卡金像獎頒獎典禮，都不方便參加。

她在聲明中表示：「能夠與其他入圍者一起獲得提名，這份榮譽讓我感到非常幸運，謹此祝福她們有一個美麗絕倫的週末。」

童星出身的娜塔莉波曼，曾以「黑天鵝」（Black Swan）在2011年勇奪奧斯卡影后。

娜塔莉波曼2012年與法國芭蕾舞蹈家班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）結婚，育有一個兒子，現年5歲半。

娜塔莉波曼1981年出生於以色列耶路撒冷，3歲時隨家人移民美國。首部銀幕作品「終極追殺令」（The Professional）推出時，她才13歲。

她在「第一夫人的秘密」飾演前任美國第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy），精湛演技讓她再度問鼎奧斯卡影后。

第89屆奧斯卡最佳女主角其他入圍者包括：「愛侶」（Loving）蘿絲奈格（Ruth Negga）、「樂來越愛你」（LaLa Land）艾瑪史東（Emma Stone）、「她的危險遊戲」（Elle）伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）以及「走音天后」（Florence Foster Jenkins）梅莉史翠普（Meryl Streep）。1060226

(中央社)