大陸自行研製子彈列車　京廣線開跑

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大陸自行研製的子彈列車昨天正式上路，往來於北京與廣州的京廣線旅客，有機會親自感受這款中國大陸花費4年時間研發的最新款子彈列車。

英國廣播公司（BBC）報導，這款大陸擁有全部自主智慧財產權的子彈列車，昨天從北京西站出發，展開全長2200公里的運行，終點為廣州南站。

中國鐵路公司指出，這款標準動車組的開發研製耗時約4年時間。去年8月進行首次載客試行，當時是往來於大連和瀋陽之間。

報導指出，中國標準動車組的研發核心團隊來自20多個不同機構，新型動車組也較過去更為穩定、舒適，結構也更具安全性。

中國大陸目前有超過2萬2000公里高速鐵路，約佔世界高速鐵路總長的60%。高鐵也是大陸居民出外旅遊的首選。1060226

(中央社)