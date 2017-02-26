遭指受賄 法官協會要求律師張靜速告發
律師張靜投書內容引發議論，檢察官協會今天說，言論違反律師倫理規範；法官協會要求張靜3日內依法向偵查機關告發受賄法官，否則要求將張靜由司改國是會議分組委員名單剔除。
張靜昨天投書媒體說，「如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官」。
中華民國法官協會表示，張靜以未經證實的法官收賄比例、仰承上意或政治風向等語，作為支持陪審論證，法官協會不能接受，並強烈表達抗議。
法官協會說，歡迎各種思辨，但不能以不實侮蔑謠言作論證，「如確有害群之馬，請勇敢糾舉，我們會感謝，否則，無助後續討論」。
法官協會表示，現今絕大多數法官們無不固守崗位，埋首龐大案件量及工作壓力，試著為每個案件找到公平正義。或許部分判決結果或說理未能令多數人滿意，難道就該被誣指為法官收賄、仰承上意或政治風向？
法官協會請張靜3日內依法向偵查機關告發他所指5%到10%的受賄法官，協會絕對支持偵查嚴辦，否則協會將強烈要求總統將張靜由分組委員名單剔除。毫無證據的指控與抹黑，與司法追求公平、正義本質完全背道而馳，對司法及人民更是極大侮辱。
此外，中華民國檢察官協會說，張靜為使主張的陪審制獲外界支持，竟在毫無證據或客觀事實情形下，以「今天法官或檢察官會收錢的大概在5%至10%之間」、「司法官普遍缺乏常識」、「揣摩上意的法官、檢察官」、「偏執預斷的司法官」等語嚴重詆毀司法官，意圖譁眾取寵。
檢察官協會說，張靜惡意言論，顯已違反律師倫理規範。如果確有不肖法官、檢察官有不當行為，張靜應舉發，檢察官協會對害群之馬絕不護短，惟對毫無憑據的詆毀，嚴重打擊法官、檢察官形象及士氣，檢協會表達嚴正抗議。1060226
(中央社)
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