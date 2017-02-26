刑警查槍佚失人犯 檢分案調查相關責任
針對刑事警察局偵查第六大隊借提黃姓受刑人查證槍彈人犯佚失案，南投地檢署今天中午表示，檢察官已簽分他案以調查釐清相關人員有無脫逃之責任，並要求承辦單位傾力搜尋黃嫌。
檢方表示，被告黃姓男子因施用毒品案件，在法務部矯正署臺中監獄南投分監執行中，他在17日撰狀表明因在特定私人工寮藏有槍彈，為避免遭人拾獲，願配合起出。
承辦檢察官獲悉後指示內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊於23日上午提訊黃嫌，並先於製作比初步確定情資可靠性後再帶同外出查證，承辦人並表示將於同日下午三、四時許提還黃嫌。
經承辦檢察官於同日下午4時許聯繫承辦人確認情況，承辦人表示未達目的地，檢察官即要求返程提還黃嫌，另擇日借提黃嫌。
迄當天晚間7、8時許，承辦人有主動來電告知檢察官，指黃嫌滑落山坡，卡在山坡中無從脫困，經持續呼叫黃嫌有回應，但因山坡陡峭，不知所在方位，已電請埔里分局員警、消防隊搜救中等語，故本署檢察官已被告知黃嫌滑落山坡乙事。
承辦檢察官再於同日晚間至翌日間，多次主動聯繫承辦人，均回報還在搜救黃嫌中。24日中午12時許，檢察官連繫承辦人回報，經初步完整搜尋黃嫌滑落之山坡後，均未尋獲黃嫌本人。
針對黃嫌借訊後佚失一事，檢察官已簽分他案以調查釐清相關人員有無脫逃之責任，並要求承辦單位傾力搜尋黃嫌。
(中時)
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