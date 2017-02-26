美國古巴228海外遺屬 回台祭祀

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海外228受難遺屬返國到雲林古坑228紀念園哀悼先人。（許素惠攝）

遺屬王文宏（持花圈）引領向亡靈獻花追思。（許素惠攝）

228紀念園區內展出228事件歷史文案。（許素惠攝）

美國及古巴的228遺屬代表團王文宏等28人，今日上午返鄉，前往雲林古坑228紀念公園默哀追思及參拜，綿綿細雨，更添哀淒氣氛，縣長李進勇呼籲要記取228這個歷史教訓，大家應該互相扶持，共同維護公義、追求和平。

王文宏表示，海外228事件受難者遺屬代表曾於1992、1994、1997、2001、2004及2007年組團返國，今年適逢228事件70週年，旅居海外各地遺屬為紀念這段歷史，返台悼念逝去的親人，特別籌辦海外228遺屬返鄉團傳承之旅，帶著子孫三代返鄉。

王文宏指出，其中受難者遺屬第一代者19人，第二代者5人，第三代者4人；傳承歷代台灣人民追求自由、民主的宿願給下一代，意義非凡。希望藉此活動訴求政府落實轉型正義，儘速公布加害者和元凶，更期許台灣和平。

李進勇說，228事件是台灣歷史上的不幸，對許多家庭來說，是個驚恐、逃避、受欺騙的痛苦記憶，在座的遺屬當時也因迫害而遠走他鄉，今年適逢事件發生第70週年，移居海外同胞帶著子孫回到故鄉台灣的懷抱，意義深遠。

(中時)