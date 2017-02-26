台籍越星呂晉宇遭車禍 可能回台治療

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越南25歲台籍藝人呂晉宇昨天在胡志明市遭車禍，送醫確診鼻骨骨折，必須依靠呼吸器協助呼吸與治療，家人計劃將他送回台灣治療。

呂晉宇從小就在越南生活，2013年以Harry Lu為藝名進入越南演藝圈，他首度在名為「偶像」（Than Tuong）的電影中擔任男主角，闡述男女主角挑戰成為偶像歌星的夢想，以及浪漫愛情。

這部電影在越南各電影院放映後，受到好評，Harry Lu也因此成為許多越南影迷的偶像。他隨後還拍了幾部其他電影與連續劇，成為本地當紅的藝人，由於演技好，加上外貌帥氣，普遍受到越南影迷關注。

越南「民智報」新聞網站報導，Harry Lu的經紀人已確認他昨天上午騎車出門時不幸遭遇車禍的消息，並指出Harry Lu被診斷為鼻骨骨折，目前在胡志明市1家醫院接受治療，必須依靠呼吸器協助呼吸。

這名經紀人表示，Harry Lu可能在此接受加護治療5到6天後，家屬計劃將他送回台灣接受後續治療。

經紀人指出，Harry Lu未來至少1個月無法參與娛樂活動，已與各工作夥伴通報此一意外，取消原計畫的相關活動並表示歉意。1060226

(中央社)