合歡山降冰霰 路面一度結冰

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天氣冷颼颼，合歡山今天清晨曾短暫降下冰霰，台14甲線路面也因此結冰；不過上午10時後已經融化，交通恢復正常。

受到天氣影響，不少民眾利用連假時上合歡山準備賞雪，看到天空降下白色物體就以為是下雪；不過警方以及合歡山松雪樓工作人員證實只是降下冰霰，但交通卻因此受到影響。

公路總局上午一度宣布，受到路面結冰的影響，台14甲線31公里武嶺路段到33公里的合歡山遊客中心，車輛需加掛雪鏈才能通行，不過後來路面結冰狀況解除，交通恢復正常。

警方表示，雖然車輛不用加掛雪鏈，但提醒駕駛人行經該路段時小心減速通行，以保障交通安全。1060226

(中央社)