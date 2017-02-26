228連假第2天下午易壅塞路段 看這裡
今為228假期第2天，高公局提醒，下午國1南下內湖至圓山、后里至台中系統、北上頭屋至竹北，國3北上關西服務區至樹林、國5南下石碇至頭城、北上宜蘭至坪林路段均可能發生壅塞情形，建請用路人改走省縣道替代道路，以避開國道壅塞路段。
今上午西部國道時速低於40公里路段，主要為國1南下高架楊梅端至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南下土城至龍潭、快官至霧峰系統；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段大致行車順暢；截至12時，國道全線總延車公里為40百萬車公里。
高公局指出，今國5南下高乘載管制於12時結束，北上高乘載管制則於15至20時實施；高公局將視交通狀況機動開放大客車行駛宜蘭至頭城北上路段路肩，並配合實施主線儀控管制。
高公局表示，下午北部地區仍可能下雨，籲民眾行駛國道，雨中行車視線較差，隨時開亮大燈，亦可開啟後霧燈（或危險警告燈）提醒後方來車，並隨時注意車前狀況，保持行車安全間距，避免變換車道，尤其勿疲勞駕駛，維持行車安全。
另外，高公局說，用路人可於途中收聽警廣，或請同車親友利用高公局1968網站或App查詢國道即時路況資訊，適時調整行車路線，以縮短行車時間。
高公局指出，預估今交通量為110百萬車公里。昨全日總延車公里為115百萬車公里，為平日（85百萬車公里）之1.35倍；23-6時總延車公里為9.2百萬車公里，為平日（6.5百萬車公里）之1.4倍。臺北高雄南下尖峰時段旅行時間為5.7小時，為不塞車時段之1.8倍；北上尖峰時段旅行時間為4.1小時，為不塞車時段之1.3倍。
(中時)
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