台東擴大限塑 3月上路
台東垃圾危機情況嚴峻，為了減少垃圾量，台東縣政府環保局26日宣布，從3月開始將擴大限制塑膠袋使用，包括行政院環保署在去年公告新增的7大類管制對象限塑外，餐飲業者將禁止提供免洗餐具、民眾不能使用不透明垃圾袋，緩衝期結束違規行為將依法開罰。
環保局長謝清泉表示，台東限塑政策是全國之先，從3月開始到6月底前是宣導期，7月開始民眾使用不透明垃圾袋、餐飲業者提供免洗餐具，將會依法開罰。
而環保署公告新增的7大類管制對象，包括藥局及藥粧店、醫療器材行、家電攝影、資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業及西點麵包店業，將禁止提供免費塑膠袋，民眾購買手搖杯飲料、買麵包等，最好能自備環保袋。
謝清泉說，新增的7大類管制對象是明年1月開始才有罰則，因此宣導期將到今年底為止，明年開始不會有蜜月期，有違規立即開罰，呼籲業者在緩衝期間須盡速調整。
而塑膠袋使用最多的傳統市場，謝清泉表示地方政府並無權限制塑膠袋使用，但環保局也會派員宣導，呼籲民眾盡量不要使用塑膠袋，塑膠袋也要盡量重複使用。
(中時)
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