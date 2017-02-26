WBC》中華隊棒球教室 日本小球員爭相握手
經典賽中華隊移地至神戶進行訓練，今應神戶市政府邀約進行親善交流，5位中華隊球員高國輝、林琨笙、陳鏞基、郭俊麟以及陳冠宇，參與棒球教室教學，親自指導當地少棒選手守備以及打擊技巧。
中華隊最後階段移訓來到神戶球場，今稍早棒球教室，參與的少棒選手平均為11～12歲，棒球基本動作相當扎實，難得接受中華隊選手指導，每位小選手也都積極學習。棒球教室先練習守備，分內外野守備觀念傳授，然後小選手再實際操練，中華隊的球員在一旁指導，確認小選手都有充分瞭解。
打擊練習時，高國輝細心為小選手們示範打擊動作並一一為選手們調整姿勢，小選手們得知高國輝是中職連3年全壘打王，都覺得非常幸運，不但認真學習，也爭相與高國輝握手。
(中時電子報)
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