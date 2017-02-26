陸H7N9變異株出現抗藥性 別買活禽

中國工程院院士、著名呼吸病學專家鐘南山昨天表示，中國大陸廣東2例H7N9型禽流感病毒變異病例出現抗藥性，在禽類出現高致病性，現在不要買活禽。

南方都市報今天報導，在昨天舉行的第13屆國際絡病學大會上，鐘南山接受記者採訪時表示，最近發現的2株病毒變異株在禽類出現高致病性，按現在的情況來說，最關鍵就是要預防、防控，從源頭來解決。不要做活禽的交易，也勸導市民不要去買活禽。

鐘南山表示，變異的病毒株對人是不是有更強的毒性，或是有更高的致死率，以及是不是在人群裡有更高的傳播率，現在還沒有準確的結論。

鐘南山表示，這個變異出現2個特點：一是原來的H7N9是低致病性，以前H7N9在禽類是不發病的，主要是使人類致病。而變異後的病毒會使禽類發病，並且呈高致病特點。

二是出現對達菲（抗病毒藥物）的耐藥病例，最近在廣東發現2例病人的血裡面、上下呼吸道有變異的病毒，並對達菲有抗藥性。

他說，值得重視的是，中國大陸今年的疫情有兩個特點：一是1月份發病人數比去年1月份明顯增多；另外一個是有報告病例的省份比以前要多。

廣東省疾病預防控制中心今年1月對兩例人感染H7N9病例分離到的病毒分別進行基因測序分析，發現兩株病毒發生基因插入性突變。2月19日，檢測結果已經大陸國家疾控中心病毒病所國家流感中心覆核確認。1060226

(中央社)