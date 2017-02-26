新北五股成泰路工廠火警 6樓冒黑煙

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新北市政府消防局今天表示，中午11時51分新北市五股區成泰路一處6樓高工廠，6樓有大量黑煙冒出，這場火警因工廠休息，應無人受困，已前往搶救。

消防局提醒民眾繞道勿圍觀，避免危險。1060226

(中央社)