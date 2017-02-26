浪婦躲小王家生女 夫怒訴請離婚獲准
新北市賴姓人妻3年前戀上家住桃園小王，為了與小王愛相隨遠走他鄉、狠心拋下2名念國小的孩子不顧，留下1張紙條寫著「要跟阿姨他們出去」，接著失聯達1年時間，直至2年前她到派出所撤銷協尋，家人才得知下落，卻發現她不但與小王過著甜蜜生活，甚至幫小王生下一名女兒，被賴女丈夫得知後，心灰意冷，向法院訴請離婚獲准。
日前賴女丈夫得知妻子外遇，心灰意冷，認為妻子離家2年完全未盡人母職責，且撤銷失蹤人口後，也仍未關懷稚子生活近況，認為雙方婚姻已走到盡頭，向法院訴請離婚獲准。
(中時)
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