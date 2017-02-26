飛指部3月1日移編空軍 退將憂心
為了讓防空作戰與指揮系統一元化，隸屬國防部參謀本部的「防空飛彈指揮部」，將在3月1日移編給空軍，並由空軍司令沈一鳴主持移編暨揭牌典禮，飛彈指揮部名稱將改為「國防部空軍司令部防空飛彈指揮部」。這是飛指部第4度的因組織調整而移編。
飛指部移編後，包括愛國者、天弓、鷹式等各型防空飛彈，均由空軍指揮。
飛指部在過去10餘年，經過3次組織調整，其中，2004年4月，在國防部長湯曜明任內，飛指部由陸軍改隸國防部，2006年1月，在李傑部長任內，則由國防部改隸空軍；2012年2月，部長高華柱任內，又由空軍改回國防部，這次移編是第4次的變動 。
有飛指部退役的將領認為，飛指部有「壓制部隊」，移到空軍並不適合，而且單位一直變動，專業幹部不易培養，最近幾年，陸軍代參謀本部「管理」飛指部，已漸上軌道，現又移編，空軍可能又會安插非專業的人進來，令人擔心。
(中時)
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