陸配來台慘遭家暴 17樓頂揚言跳樓輕生
大陸籍配偶34歲楊姓女子來台3年，長期受到45歲李姓丈夫酗酒後家暴，22日晚間才向新店警分局報案家暴，沒想到隔天一早11時許，就在住家17樓頂揚言跳樓輕生，所幸警消及時救援化解一場虛驚，警方已通報社會局社工人員接手。
警方調查，楊女與丈夫育有一子，兒子在大陸給外婆照顧。楊女長期受到丈夫家暴，丈夫只要一喝酒就性情大變，不時拳打腳踢，她在22日晚間向江陵派出所報案家暴，但是未向警方申請保護令。
楊女向警方說，來台3年在台灣無親無故，近2年丈夫酒後就是拳打腳踢，常常鼻青臉腫，兒子還送到大陸給外婆照顧。楊女疑不堪其擾，隔日一早11時許，跑至17樓頂坐在女兒牆上要跳樓輕生。
警消獲報趕扺，不斷與她對話吸引注意，趁機將她抱下強制送醫，後續通知社會局由社工人員接手。
★再給自己一次機會
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟「1問2應3轉介」，你我都可以成為自殺防治守門人。
自殺諮詢專線：0800-788-995(24小時)
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。