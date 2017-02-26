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楊女揚言跳樓輕生，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

警消在現場設置氣墊。（葉書宏翻攝）

陸配來台慘遭家暴 17樓頂揚言跳樓輕生

大陸籍配偶34歲楊姓女子來台3年，長期受到45歲李姓丈夫酗酒後家暴，22日晚間才向新店警分局報案家暴，沒想到隔天一早11時許，就在住家17樓頂揚言跳樓輕生，所幸警消及時救援化解一場虛驚，警方已通報社會局社工人員接手。

警方調查，楊女與丈夫育有一子，兒子在大陸給外婆照顧。楊女長期受到丈夫家暴，丈夫只要一喝酒就性情大變，不時拳打腳踢，她在22日晚間向江陵派出所報案家暴，但是未向警方申請保護令。

楊女向警方說，來台3年在台灣無親無故，近2年丈夫酒後就是拳打腳踢，常常鼻青臉腫，兒子還送到大陸給外婆照顧。楊女疑不堪其擾，隔日一早11時許，跑至17樓頂坐在女兒牆上要跳樓輕生。

警消獲報趕扺，不斷與她對話吸引注意，趁機將她抱下強制送醫，後續通知社會局由社工人員接手。

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