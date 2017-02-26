NBA》冰火雙塔又失靈 鵜鶘慘遭小牛修理
號稱「冰與火之歌」的鵜鶘全新雙塔「一眉哥」安東尼戴維斯、考辛斯的組合，連兩場搭配的結局仍然欠佳，因為就算戴維斯26日拿下39分、14籃板的驚人數據，鵜鶘仍以83比96遭到地主小牛修理，苦吞2連敗。
在全明星賽期間爆出被國王交易到鵜鶘的考辛斯，跟昔日肯塔基大學隊友戴維斯重組當今聯盟最強雙塔，可惜連兩場都踢到鐵板，尤其考辛斯首節就吞3犯，提前陷入犯規麻煩，也讓戴維斯陷入孤掌難鳴窘境。
光看鵜鶘26日賽後數據就可知道，除了戴維斯，哈勒戴也拿18分，考辛斯12分、15籃板與6助攻，卻有7失誤，代表他還無法真正融入鵜鶘團隊，其他鵜鶘球員總共只得14分，更展示鵜鶘的支援火力太過單薄缺點。
反觀小牛5人得分上雙，哈里生巴恩斯19分最高，諾威茲基也有18分，塞斯柯瑞13分、8助攻與7籃板，芬尼史密斯12分，麥修斯10分，就連剛從七六人換來的諾爾，都有9分、10籃板的貢獻，小牛贏得理所當然。
(中時電子報)
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