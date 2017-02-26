新北警掃蕩毒趴 查獲惡魔咖啡包
新北警方掃毒有斬獲，板橋警分局前往中和地區查緝毒品，在大樓15樓內，查獲6名男女開毒品轟趴，員警在屋內查獲53包重達734公克的毒咖啡包。
板橋警方今天中午表示，毒咖啡包不但有流行的金惡魔，另外，還有藍惡魔、粉紅惡魔及黑惡魔，一系列的惡魔咖啡包讓員警搖頭。
警方調查，20歲方姓男子及18歲廖姓男子，在中和地區租屋當成毒品出貨中心，利用通訊軟體接洽買家。警方布線數月，鎖定出沒的地方，24日向法院聲請搜索票查緝，趁廖男準備外出，一舉進入屋內搜索。
承租房子的方姓男子，當時正在房內睡覺，其他4名毒蟲聚在客廳看電視、吸毒，看到大批員警出現都傻眼。
警方在屋內及房間，搜出734公克的毒品咖啡包，共53包、另外還有愷他命3包、一粒眠112顆、搖頭丸1顆、分裝袋300個、梅片5顆等毒品。
警方調查，廖姓男子硬凹說，毒品全是自己買來要吸食的，對於毒品為何出現在方男房內，他還說，是因為自己房間放不下。
在客廳吸毒的人員，全被帶回警局驗尿，將他們依毒品條例移送，並擴大追查毒品來源。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。