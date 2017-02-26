新北警掃蕩毒趴 查獲惡魔咖啡包

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新北警方掃毒有斬獲，板橋警分局前往中和地區查緝毒品，在大樓15樓內，查獲6名男女開毒品轟趴，員警在屋內查獲53包重達734公克的毒咖啡包。

板橋警方今天中午表示，毒咖啡包不但有流行的金惡魔，另外，還有藍惡魔、粉紅惡魔及黑惡魔，一系列的惡魔咖啡包讓員警搖頭。

警方調查，20歲方姓男子及18歲廖姓男子，在中和地區租屋當成毒品出貨中心，利用通訊軟體接洽買家。警方布線數月，鎖定出沒的地方，24日向法院聲請搜索票查緝，趁廖男準備外出，一舉進入屋內搜索。

承租房子的方姓男子，當時正在房內睡覺，其他4名毒蟲聚在客廳看電視、吸毒，看到大批員警出現都傻眼。

警方在屋內及房間，搜出734公克的毒品咖啡包，共53包、另外還有愷他命3包、一粒眠112顆、搖頭丸1顆、分裝袋300個、梅片5顆等毒品。

警方調查，廖姓男子硬凹說，毒品全是自己買來要吸食的，對於毒品為何出現在方男房內，他還說，是因為自己房間放不下。

在客廳吸毒的人員，全被帶回警局驗尿，將他們依毒品條例移送，並擴大追查毒品來源。1060226

(中央社)