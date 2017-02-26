傳年改樓地板保障本金高 銓敘部澄清
銓敘部今天表示，根據銓敘部年金改革草案，領一次退休金者，第7年起只要有新台幣214萬4000元的本金，每月就可以領得3萬2160元最低保障金額，並非要643萬2000元以上本金。
媒體報導引述公教團體說法，提及銓敘部完全按照年金改革委員會劇本演出；領一次退休金者即使是第7年起仍保有6%的優存利息，也要有新台幣643萬2000元以上的本金，才足已跨越3萬2160元的樓地板，退休人員頓成所謂「下流老人」。
銓敘部上午發布新聞稿指出，相關說詞嚴重扭曲方案內容，事實上「第7年起，只要有214萬4000元的本金，每月就可以領得3萬2160元的最低保障金額」。
銓敘部舉例，某位在民國90年1月2日退休生效並支領一次退休金的退休人員，屬於84年6月30日以前年資所領得的一次退休金共領得206萬元，一次公保養老給付領得184萬元，則可以辦理優惠存款的金額，總共是390萬元。
這種情形下，優惠存款利息及最低保障金額計算方式如下：214萬4000元是以18%的年率計算給與優存利息，每月存利息是3萬2160元。
其餘的175萬6000元又可以由12%逐漸降至第7年的6%，就以第7年來說，該筆175萬6000元的當年每月優存利息是8780元。
所以這位退休人員在方案實施後的第7年起，每月可以領得利息是4萬940元（3萬2160元加8780元等於4萬940元）。
銓敘部說，長期以來，不但持續研究現行公務人員退休制度出現不合理現象的關鍵所在，也長期蒐集來自各方所提的意見，針對問題，提出合理的改革構想，提供年金改革會做為研議改革方的參考，「持續溝通、凝聚共識」是真的，絕非沒有誠意。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。