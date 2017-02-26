林書豪傷癒連兩戰先發 首節貢獻4分

NBA台裔球星林書豪傷癒復出，連兩場先發，今天他在對勇士的首節貢獻4分、1助攻、1抄截，籃網以28比32落後勇士4分。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊，今天客場挑戰金州勇士隊。

林書豪本季來到籃網隊，在打了5場球後，就先因傷缺賽17場，復出打了8場比賽後，在2016年12月27日籃網出戰黃蜂一役後，再因傷缺席接下來的26場比賽。

25日林書豪在籃網客場挑戰丹佛金塊的比賽中傷癒復出，他先發上場打了14分鐘，除以大號三分球展現外線投射能力，也以犀利的切入呈現他的速度與破壞力，另外在罰球線上的表現也有穩定發揮，整場比賽拿下7分，另外傳出5次助攻，並抓下3個籃板。

今天林書豪再度先發，首節攻下4分，並傳出1次助攻，另有1次抄截的表現，但籃網以28比32落後勇士4分。1060226

(中央社)