澄清湖活動中心 高市爭設原民博物館

我要評比

高雄市去年底終止救國團租用澄清湖活動中心的租約，已向中央爭取設置為原住民族博物館，如果順利將可獲得新台幣數十億元的投資建設。

澄清湖活動中心數十年來一直是救國團在使用，市府每年收取約新台幣200萬元租金，高市府在去年終止這處租約，目前活動中心暫不供外界使用，市府也在評估未來活用的方向。

澄清湖活動中心土地約14公頃，其中市府只持有約1/7，其餘產權多為自來水公司。

受到政府追討不當黨產政策的影響，高市府過去數年持續清理相關被佔用或廉價的租約，儘可能收回市府管理。

去年市府已取回大寮民眾服務社並改設大寮稅捐稽徵所，至於澄清湖活動中心的使用，財政局說主動接觸多家經營休閒產業的企業，徵詢開發意向，不過優先的方案是爭取中央原住民族委員會擬設置原住民族博物館的館址。

高雄市原住民事務委員會主委谷縱‧喀勒芳安今天受訪指出，市府已向中央簡報並提出可行的方案，而且相關人員也南下現勘場址，目前等中央評選公布結果。

他指出，如果原住民族博物館可以落腳在澄清湖活動中心，對澄清湖多功能觀光也有加分效果。

自來水公司七區管理處副理洪文正指出，活動中心的土地分區屬於青年活動中心，正由高市府協助辦理土地變更為自來水事業用地。

自來水事業用地是否許可設博物館？是否會影響水源供應的質量？環保局表示，要視量體的大小做評估。1060226

(中央社)