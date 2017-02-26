到世界最悲傷旅遊地 不只有悲傷

波蘭王朝首都克拉科夫，是波蘭第二大城市。 (達志影像/shutterstock提供)

「奧斯維辛集中營」是納粹德國時期最主要的集中營和滅絕營。 (達志影像/shutterstock提供)

這塊土地歷經了世界大戰劫難與紛亂，集中營的存在也總是提醒著人們過去的歷史之殤，曾被喻為是「世界最悲傷旅遊地」的波蘭，在經歷過無數次的磨難後重生，走向繁榮，現今旅行至此，老城區、克拉科夫古城的生動、活潑與繽紛，讓有點嚴肅的波蘭，輕快明亮。

●到波蘭 感受歷史重量

電影《辛德勒名單》描述了二次大戰時期德國商人奧斯卡·辛德勒拯救猶太人的故事，取景地之一的「奧斯維辛集中營」見證了納粹屠殺猶太人的血淚歷史，如今的集中營已成觀光地，各國遊人們紛至沓來，雖然看不見當時的殘酷，但透過這裡的一磚一瓦，仍感受得到那歷史的重量。

遊波蘭，除了集中營必去外，其實還有許多值得造訪的地方，像是被列入世界文化遺產名錄的老城區、波蘭王朝首都克拉科夫，以及歐洲最古老且目前仍在開採的鹽礦之一的維利奇卡鹽礦，都是專屬於波蘭的魅力。

立陶宛維爾紐斯歷史中心建築相當迷人。 (達志影像/shutterstock提供)

拉脫維亞里加，有北方巴黎之稱。 (達志影像/shutterstock提供)

●波羅的海三小國 遺世而獨立

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞這三個波羅的海東岸的國家，城市風貌讓人驚艷。進入立陶宛維爾紐斯歷史中心(舊城)，大量的哥德、巴洛克和古典主義建築衝擊視覺; 古城特拉凱如同童話一般夢幻，位於湖中央的特拉凱古堡，更是秀麗迷人。

有北方巴黎之稱的拉脫維亞里加，在三國首都古城中市最現代化的，超過8百棟的新藝術建築，多到、美到不知該怎麼看；愛沙尼亞的塔林，是歐洲保存得最完整的中世紀城市之一，整個城市如同一座活的博物館。

俄羅斯的莫斯科，一生一定要去一次看看。 (達志影像/shutterstock提供)

●俄羅斯 一生一定要去一次

在你的旅行計畫清單中，想必會有俄羅斯的名字在，克里姆林宮、紅場早已舉世聞名，金碧輝煌的宮殿藝術奪人目光，東正教洋蔥建築風格讓人快門按個不停，在幅員寬廣的俄羅斯，不論是自然景觀或是歷史特色建築都相當獨特迷人，無與倫比。

(中時電子報)